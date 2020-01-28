Защитник Арсенала Мустафи получил травму в матче Кубка Англии

Наставник «Арсенала» Микель Артета сообщил, что защитник команды Шкодран Мустафи должен будет пройти МРТ после того, как его унесли на носилках с поля в победном матче 1/16 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

Немецкий защитник неловко приземлился на лодыжку после столкновения с голкипером Эмилиано Мартинесом.

«Я надеюсь, что ошибаюсь. Однако, когда центрального защитника снимают на носилках, это не всегда хорошо. Мы узнаем больше в течение следующих дней и постараемся оценить степень повреждения».

У «канониров» уже есть проблемы в защитной линии. Из-за травм не могут играть Калум Чемберс, Киран Тирни и Сеад Колашинац.