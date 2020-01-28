Арсенал выиграл на выезде у Борнмута и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

За выход в четвертьфинал турнира «Арсенал» сразится с «Портсмутом»

  • 28.01.2020 01:18
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Арсенал выиграл на выезде у Борнмута и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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27 января состоялся один матч 1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» выиграл в гостях у «Борнмута» и вышел в 1/8 финала.

За хозяев отличился Сэм Сарридж, а у гостей забили Букайо Сака и Эдди Нкетиа. В 1/8 финала «Арсенал» сразится с «Портсмутом».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Борнмут»  «Арсенал»  1:2

Голы: Сака, 5 (0:1). Нкетиа, 26 (0:2). Сарридж, 90+4 (1:2).

«Борнмут»: Траверс, Смит, Аке, С.Кук, Симпсон (Фрэнсис, 76), Гослинг, Сермен, Л.Кук, Х.Уилсон (К.Уилсон, 76), Фрэйзер, Соланке (Сарридж, 89).

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Мустафи (Холдинг, 62), Бельерин, Джака, Гендузи, Уиллок (Мэйтланд-Найлс, 90+2), Пепе (Себальос, 69), Нкетиа, Сака, Мартинелли.

Предупреждения: Х.Уилсон, 45+1. Джака, 90+2. Сарридж, 90+8.

Судья: Аткинсон (Англия).

Борнмут. Стадион «Дин Корт».

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Источник — Sport.ua

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