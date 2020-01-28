Юрий МАКСИМОВ: «С украинцами легче работать»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов признался, что ему легче работать с украинскими футболистами:

«Мне приятно вернуться в Украину. С украинцами легче работать. Наш менталитет совсем другой, из-за этого больше понимают, больше доверяют тренеру.

Задачи постоянно стоят – не вылететь. Это меня смущает немного как тренера. Но что поделать, будем работать, стараться создать нормальный коллектив, чтобы футболисты бились друг за друга.

Чистка состава – мое решение. Команде нужна свежая кровь, слабый ушел – сильный пришел. Тогда будет становление команды, она будет прогрессировать и становиться конкурентоспособной на футбольных полях».

Максимов возглавил «Ворсклу» в ноябре прошлого года. До этого он работал в российской «Мордовии», казахстанском «Таразе» и азербайджанской «Кешле».