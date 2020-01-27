Реал отказался отдавать Себальоса в аренду в Валенсию

«Валенсия» хотела арендовать хавбека мадридского «Реала» Дани Себальоса, но получила отказ.
По данным источника, руководство «сливочных» не хочет, чтобы 23-летний полузащитник выступал в чемпионате Испании.
В данный момент хавбек играет за «Арсенал» на правах аренды, но намерен сменить клуб, так как не получает регулярной игровой практики.
В этом сезоне Себальос провел 11 матчей за «Арсенал» в АПЛ и отдал 2 голевые передачи. Игрок надеется попасть в состав сборной Испании на Евро-2020.
Источник — Marca
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