Реал отказался отдавать Себальоса в аренду в Валенсию

«Валенсия» хотела арендовать хавбека мадридского «Реала» Дани Себальоса, но получила отказ.

По данным источника, руководство «сливочных» не хочет, чтобы 23-летний полузащитник выступал в чемпионате Испании.

В данный момент хавбек играет за «Арсенал» на правах аренды, но намерен сменить клуб, так как не получает регулярной игровой практики.

В этом сезоне Себальос провел 11 матчей за «Арсенал» в АПЛ и отдал 2 голевые передачи. Игрок надеется попасть в состав сборной Испании на Евро-2020.