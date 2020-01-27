ФОТО. Петряка унесли с поля на носилках

Сегодня «Фехервар» в 17-м туре чемпионата Венгрии сыграл вничью 0:0 с «Гонведом».
На 59-й минуте матча травма получил украинский полузащитник «Фехервара» Иван Петряк получил травму и покинул поле на носилках:
Ulloi129.hu
По прогнозам врачей, Петряк пропустит примерно месяц.
В нынешнем сезоне на счету Петряка 1 гол в 21 матче за «Фехервар» во всех турнирах.
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