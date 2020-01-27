ФОТО. Петряка унесли с поля на носилках

Сегодня «Фехервар» в 17-м туре чемпионата Венгрии сыграл вничью 0:0 с «Гонведом».

На 59-й минуте матча травма получил украинский полузащитник «Фехервара» Иван Петряк получил травму и покинул поле на носилках:



Ulloi129.hu

По прогнозам врачей, Петряк пропустит примерно месяц.

В нынешнем сезоне на счету Петряка 1 гол в 21 матче за «Фехервар» во всех турнирах.