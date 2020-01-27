Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Пиварич на этом сборе показывает себя как Неймар»

Сегодня «Динамо» на сборах в Турции в контрольном матче обыграло «Динамо-Брест» со счетом 3:0.

После матча полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев поделился своим мнением по поводу сборов в Турции:

- Какие у тебя сформировались впечатления о встрече с «Динамо» Брест?

– Во-первых, брестское «Динамо» – чемпион своей страны, а такие команды всегда выходят на поле, чтобы показывать хороший футбол. Наверное, сегодня мы были лучше готовы, поэтому сыграли лучше них. Забили три мяча и, считаю, заслуженно обыграли соперников.

- Полузащитники сейчас даже забивают больше, чем номинальные нападающие.

– Видимо, соперники следят за нападающим и не ждут, когда полузащитник может забежать в зону. Все внимание уходит на форвардов, поэтому полузащитников оставляют открытыми. Даже сегодня, когда Дуэлунд забил, все пошли на Соля, и Миккель остался один.

- Мы видим перевоплощение Пиварича, который в статусе вице-чемпиона мира показал себя как искусный забивала. Твой комментарий по поводу дубля Йосипа?

– Пиварич вообще показывает себя на этом сборе, как Неймар. Очень хорошо играет на этой позиции. Мы шутим, что Вербич уже может не восстанавливаться, ведь есть левый нападающий. Дай бог, чтобы Пиварич и дальше забивал в течение сезона.

- Первый сбор подходит к концу – уже можно судить о степени функциональной готовности команды?

– Я считаю, что мы уже готовы. Сегодня утром у нас была тренировка, а вечером вышли на матч и показали хорошее движение и с мячом, и без мяча. В физическом плане все хорошо, главное сейчас – набрать в тактике и технике.

- Какие качества помогают футболистам закладывать фундамент на тренировочных сборах?

- Думаю, что важен характер, ведь без него можно сдаться на сборах, особенно, когда мы сначала пять дней в Киеве тренировались без мяча. Но мы работали на характере и делали то, что нам говорил тренерский штаб. Приехали в Турцию - и тут уже проводим по две тренировки в день с мячом. Поэтому все отлично.