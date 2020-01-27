Ньюкасл может вернуть Бенитеса

Руководство «Ньюкасла» хочет вернуть на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса. Нынешний наставник команды, Стив Брюс, может быть уволен.

Возвращение Бенитеса может состояться, если владельцем «Ньюкасла» станет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Бенитес покинул «Ньюкасл» летом прошлого года. Он не продлил контракт из-за того, что не получил от руководства гарантий усиления состава.

Сейчас Бенитес возглавляет китайский «Далянь Ифан».

«Ньюкасл» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками в активе.

Ранее «Ньюкасл» арендовал у «Интера» Валентино Лацаро.