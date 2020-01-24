Ньюкасл арендовал защитника Интера Лацаро

«Ньюкасл» официально объявил о подписании защитника «Интера» Валентино Лацаро.

23-летний австриец перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона.

Стоимость аренды – 1,5 млн евро. Также у «Ньюкасла» есть право выкупить Лацаро в конце сезона за 23,5 млн евро.

Лацаро перешел в «Интер» летом прошлого года из «Герты», однако не сумел закрепиться в основе команды Антонио Конте. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 10 матчах во всех турнирах.