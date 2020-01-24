Ньюкасл арендовал защитника Интера Лацаро

«Ньюкасл» официально объявил о подписании защитника «Интера» Валентино Лацаро.
23-летний австриец перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона.
Стоимость аренды – 1,5 млн евро. Также у «Ньюкасла» есть право выкупить Лацаро в конце сезона за 23,5 млн евро.
Лацаро перешел в «Интер» летом прошлого года из «Герты», однако не сумел закрепиться в основе команды Антонио Конте. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 10 матчах во всех турнирах.
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Источник — ФК Ньюкасл
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