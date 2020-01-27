Рафаэль НАДАЛЬ: «Кирьос – один из самых талантливых игроков в туре»

Сегодня Рафаэль Надаль в четвертом раунде Australian Open обыграл Ника Кирьоса 6:3, 3:6, 7:6, 7:6.
Испанец прокомментировал свой успех:
«Матч получился очень тяжелым: поначалу я все контролировал, но с Ником нельзя долго надеяться, что ничего не случится. Во втором сете я ошибся на подаче, и мне пришлось стараться делать брейк, а с ним это крайне сложно.
Четвертую партию я провел отвратительно, но так бывает, нужно просто смириться и забыть об этом. Нужно было психологически восстановиться перед тай-брейком. К счастью, я справился.
На самом деле, Кирьоос – один из самых талантливых ребят в Туре. В Мельбурне он мне очень понравился».
Источник — ATP Tour
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