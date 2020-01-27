Рафаэль НАДАЛЬ: «Кирьос – один из самых талантливых игроков в туре»

Первая ракетка мира – о победе над Ником Кирьосом

  • 27.01.2020 19:48
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Кирьос – один из самых талантливых игроков в туре»
© US Open. Рафаэль Надаль

Сегодня Рафаэль Надаль в четвертом раунде Australian Open обыграл Ника Кирьоса 6:3, 3:6, 7:6, 7:6.

Испанец прокомментировал свой успех:

«Матч получился очень тяжелым: поначалу я все контролировал, но с Ником нельзя долго надеяться, что ничего не случится. Во втором сете я ошибся на подаче, и мне пришлось стараться делать брейк, а с ним это крайне сложно.

Четвертую партию я провел отвратительно, но так бывает, нужно просто смириться и забыть об этом. Нужно было психологически восстановиться перед тай-брейком. К счастью, я справился.

На самом деле, Кирьоос – один из самых талантливых ребят в Туре. В Мельбурне он мне очень понравился».

Кирьос вышел на матч с Надалем в майке Коби Брайанта.

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Источник — ATP Tour

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