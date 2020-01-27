Шахтер в Турции: игра через фланги и двусторонка

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Тренировки не прерываются ни на день. После двух контрольных матчей команда собралась на поле.

На утренней сессии футболистов ждала восстановительная разминка, а затем – игра через фланги и с врываниями в зоны. Также «горняки» поработали над реакцией при потере мяча, ситуациями с выходом два в одного при контратаках и провели двусторонку. Сейчас «оранжево-черные» находятся под большой нагрузкой, а потому занятие завершали специальными упражнениями для мышц пресса и нижней части тела.

Спустя семь дней интенсивной работы команда сделала небольшую паузу: дневной отдых и восстановительные процедуры, а вечером – свободное время.

Вв вторник «Шахтер» возобновит тренировки, а до конца сбора состоится еще два контрольных матча – с «Пролетером» (29 января) и «Словацко» (30 января).