Шахтер в Турции: игра через фланги и двусторонка

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Тренировки не прерываются ни на день. После двух контрольных матчей команда собралась на поле.
На утренней сессии футболистов ждала восстановительная разминка, а затем – игра через фланги и с врываниями в зоны. Также «горняки» поработали над реакцией при потере мяча, ситуациями с выходом два в одного при контратаках и провели двусторонку. Сейчас «оранжево-черные» находятся под большой нагрузкой, а потому занятие завершали специальными упражнениями для мышц пресса и нижней части тела.
Спустя семь дней интенсивной работы команда сделала небольшую паузу: дневной отдых и восстановительные процедуры, а вечером – свободное время.
Вв вторник «Шахтер» возобновит тренировки, а до конца сбора состоится еще два контрольных матча – с «Пролетером» (29 января) и «Словацко» (30 января).
Источник — ФК Шахтер Донецк
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