Владислав ВАКУЛА: «Нравится, что у Каштру все занятия с мячом»

20-летний форвард донецкого «Шахтера» Владислав Вакула поделился впечатлениями о подготовке «горняков» ко второй части сезона.

«Процесс подготовки проходит хорошо, чувствую себя отлично. Есть небольшая крепатура, но для сборов это стандартная ситуация. Обычно первые дней пять втягиваешься, а потом привыкаешь к нагрузкам. Мне нравится, что у Луиша Каштру все занятия с мячом, упражнения игровые и интересные. Помогают и контрольные матчи. Это такая нагрузка с повышенной ответственностью, после которой увереннее чувствуешь себя в официальных встречах. Рад, что принял участие в двух спаррингах: приятно играть с такими футболистами, рядом с ними набираюсь опыта», — считает Вакула.