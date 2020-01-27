Русин не попал в заявку на матч с Динамо-Брест из-за травмы

У футболиста небольшое повреждение

  • 27.01.2020 16:46
  • 816 просмотров
  • 1 комментарий
Русин не попал в заявку на матч с Динамо-Брест из-за травмы
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

21-летний форвард киевского «Динамо» Назарий Русин не попал в заявку на товарищеский матч с «Динамо-Брест».

Как сообщил комментатор поединка Вадим Власенко, у футболиста есть небольшое повреждение — накануне Русин подвернул ногу на тренировке.

Тренерский штаб «Динамо» решил предоставить игроку дополнительный отдых.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 27.01.2020 17:37
    0
    Що робиться з командою? Циганков, Вербіч, тепер Русин. Таке враження, що їх спеціально хтось по ногах лупить
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 27.01.2020 17:37
    0
    Що робиться з командою? Циганков, Вербіч, тепер Русин. Таке враження, що їх спеціально хтось по ногах лупить
    Ссылка
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