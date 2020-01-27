Русин не попал в заявку на матч с Динамо-Брест из-за травмы

21-летний форвард киевского «Динамо» Назарий Русин не попал в заявку на товарищеский матч с «Динамо-Брест».
Как сообщил комментатор поединка Вадим Власенко, у футболиста есть небольшое повреждение — накануне Русин подвернул ногу на тренировке.
Тренерский штаб «Динамо» решил предоставить игроку дополнительный отдых.
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Источник — ФК Динамо Киев
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