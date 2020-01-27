Ювентус не отпустит Бернардески в Барселону

Туринский «Ювентус» не собирается продавать 25-летнего итальянского вингера Федерико Бернардески в «Барселону» этой зимой.

«У Ювентуса великолепная команда. Это нормально, когда другие клубы интересуются нашими игроками. Но сейчас мы не ведем никаких переговоров. Ни с «Барселоной», ни с «Реалом», — заявил спортивный директор туринцев Фабио Паратичи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в подписании Бернардески.

В текущем сезоне Федерико провел за «Ювентус» 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Бернардески с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года.