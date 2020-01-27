КАЛИТВИНЦЕВ: «Не дотягивал до уровня Динамо, с коучем не нашел общий язык»

Экс-хавбек киевского «Динамо» рассказал о причинах перехода в «Десну»

  • 27.01.2020 14:45
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
КАЛИТВИНЦЕВ: «Не дотягивал до уровня Динамо, с коучем не нашел общий язык»
© ФК Десна. Владислав Калитвинцев
Экс-хавбек киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступающий ныне в черниговской «Десне», рассказал о причинах, по которым не удалось закрепиться в составе киевского клуба:
 
«Много было разных факторов. Где-то и я травмирован был, где-то может быть не так работал, где-то с тренером не могли найти общий язык. Одним словом, если я не там, значит так надо. Значит, не дотягивал до уровня «Динамо». Но, повторюсь, травмы тоже были причиной тому, что я не заиграл в Киеве.
 
Для меня было шагом перейти в киевский «Арсенал» для того, чтобы иметь игровую практику. А потом сезоне закончился, и на меня вышел главный тренер «Десны» Александр Рябоконь и предложил поработать вместе. Я долго не думал, согласился, потому что это было интересно.
 
Любому футболисту приятно, когда именно главный тренер тебя набирает и говорит, что хочет видеть тебя в команде. Это подкупает, и тебе сразу хочется прийти его команду. Он постоянно держит всех в напряжении, в хорошем смысле слова. И все понимают, за что играют и за кого».
 
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Источник — Футбольный формат

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 14:53
    0
    Папаша был намного талантливее сынка,на сынке природа хорошо отдохнула
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 14:53
    0
    Папаша был намного талантливее сынка,на сынке природа хорошо отдохнула
    Ссылка
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