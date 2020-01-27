Алан ПАТРИК: «Счастлив, что забил гол и смог помочь команде»

Полузащитник «Шахтера» подвел итоги поединка с «Войводиной» (1:1)

  • 27.01.2020 14:09
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Алан ПАТРИК: «Счастлив, что забил гол и смог помочь команде»
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик поделился впечатлениями о товарищеском  матче с «Войводиной» (1:1).

– Очень счастлив, что забил гол и смог помочь команде. Конечно, в товарищеских матчах результат не так важен. Нам сейчас нужно хорошо подготовиться физически после длительного перерыва. Уверен, с каждой игрой мы будем улучшать форму и подойдем к началу чемпионата полностью готовыми.

– Практически все футболисты «Войводины» превосходили «Шахтер» по антропометрическим данным. Насколько сложно было бороться с такими фактурными ребятами?
– Всегда сложно противостоять крепким командам. Зачастую их игроки очень агрессивны и сильны физически. Важно действовать осторожно, постараться избежать травм, особенно это касается товарищеских поединков.

– Два спарринга позади. Как оценишь свою форму и командное движение?
– Мы еще далеки от идеала. Но, как я говорил ранее, с каждой тренировкой, с каждой игрой набираем кондиции. Думаю, к первым официальным матчам наберем нужную форму.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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