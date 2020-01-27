Фаны Ман Сити расстроили Гвардиолу: «Думал увидеть больше зрителей»

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» дома разобрался с «Фулхэмом» 4:0, а наставник Хосеп Гвардиола остался не слишком доволен количеством зрителей на трибунах.

«Стадион не был заполнен - я не понимаю, в чем причина. Думал увидеть больше людей. Надеюсь, в ближайшем матче с МЮ в Кубке английской Лиги нас будут поддерживать больше людей».

«Хотелось бы увидеть больше фанатов, которые помогут нам выйти в финал», - сказал Гвардиола.

На матче с «Фулхэмом» было 39 тысяч зрителей.