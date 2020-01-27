Фаны Ман Сити расстроили Гвардиолу: «Думал увидеть больше зрителей»

Наставник надеялся на заполенный стадион

  • 27.01.2020 13:45
  • 2279 просмотров
  • 5 комментариев
Фаны Ман Сити расстроили Гвардиолу: «Думал увидеть больше зрителей»
© twitter.com/ManCity

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» дома разобрался с «Фулхэмом» 4:0, а наставник Хосеп Гвардиола остался не слишком доволен количеством зрителей на трибунах.

«Стадион не был заполнен - я не понимаю, в чем причина. Думал увидеть больше людей. Надеюсь, в ближайшем матче с МЮ в Кубке английской Лиги нас будут поддерживать больше людей».

«Хотелось бы увидеть больше фанатов, которые помогут нам выйти в финал», - сказал Гвардиола.

На матче с «Фулхэмом» было 39 тысяч зрителей.

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Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.01.2020 14:31
    -3
    Деньги у людей заканчиваются. Не до спорта скоро будет.
    Тем более, что спорт становится бешено дорогим.
    -
    Есть дела поважнее, чем смотреть как бегают каждые 3 дня 22 миллионера.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.01.2020 14:28
    +4
    Треба було Зінчека випускати - усі ходять дивитися на нього, а оскільки пішла інформація, що Зінченко до стартового складу не потрапив - і люди на стадіон не пішли!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.01.2020 14:07
    +1
    Ман.ютд как бы не играл но собирает очень много на стадионе. Красный Манчестер всегда был на первом месте. Это традиции.
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    OKs100
    online
      OKs100, 27.01.2020 14:07
    +1
    rasheed_iverson, 27.01.2020 14:05
    «Хотелось бы увидеть больше фанатов, которые помогут нам выйти в финал», - сказал Гвардиола.
    На матче с «Фулхэмом» было 39 тысяч зрителей.
    нам би таку відвідуваність)
    Какой чемпионат, такая и посещаемость. Лично мне клубный футбол совсем неинтересен, смотрю только сборную.
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 27.01.2020 14:05
    +5
    «Хотелось бы увидеть больше фанатов, которые помогут нам выйти в финал», - сказал Гвардиола.
    На матче с «Фулхэмом» было 39 тысяч зрителей.
    нам би таку відвідуваність)
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 27.01.2020 14:05
    +5
    «Хотелось бы увидеть больше фанатов, которые помогут нам выйти в финал», - сказал Гвардиола.
    На матче с «Фулхэмом» было 39 тысяч зрителей.
    нам би таку відвідуваність)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.01.2020 14:28
    +4
    Треба було Зінчека випускати - усі ходять дивитися на нього, а оскільки пішла інформація, що Зінченко до стартового складу не потрапив - і люди на стадіон не пішли!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.01.2020 14:07
    +1
    Ман.ютд как бы не играл но собирает очень много на стадионе. Красный Манчестер всегда был на первом месте. Это традиции.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.01.2020 14:07
    +1
    rasheed_iverson, 27.01.2020 14:05
    «Хотелось бы увидеть больше фанатов, которые помогут нам выйти в финал», - сказал Гвардиола.
    На матче с «Фулхэмом» было 39 тысяч зрителей.
    нам би таку відвідуваність)
    Какой чемпионат, такая и посещаемость. Лично мне клубный футбол совсем неинтересен, смотрю только сборную.
    Ссылка
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