Манчестер Сити без Зинченко разбил Фулхэм на пути в 1/8 финала Кубка Англии

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел на скамейке запасных весь матч 1/16 финала Кубка Англии против «Фулхэма» (4:0).
Отметим, что в этом матче Пеп Гвардиола дал отдохнуть нескольким лидерам команды, как например, Серхио Агуэро и Кевину де Брюйне. На позиции Александра играл Анхелиньо.
Добавим, что Зинченко в 2020-м году сыграл всего 1 встречу – против «Шеффилда» (1:0) в рамках чемпионата Англии.
Кубок Англии. 4-й раунд
«Манчестер Сити» – «Фулхэм» – 4:0
Голы: 1:0 – 8, пенальти Гюндоган, 2:0 – 19 Бернарду Силва, 3:0 – 72 Габриэл Жезус, 4:0 – 75 Габриэл Жезус.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.