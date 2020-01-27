ГАСПЕРИНИ: «Если бы Аталанта всегда так играла, то была лидером Серии A»

«Аталанта» в минувшем туре чемпионата Италии разгромила «Торино» 7:0. Всего в нынешнем сезоне Серии A команда Руслана Малиновского забила 57 голов - на 17 больше, чем у лидера «Ювентуса».

Наставник Джанпьеро Гасперини сетует на нестабильность.

«Победа 7:0 - это позитивно. Но если бы мы всегда так могли играть, то сейчас бы лидировали в чемпионате. К сожалению, в отдельных матчах мы теряем очки и показываем себя крайне неудачно».

«Однако иногда нам удаются такие игры, когда мы действуем красиво и много забиваем», - отметил Гасперини.

Команда в чемпионате идет на 5-м месте.