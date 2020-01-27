Олег ШЕЛАЕВ: «Родригеш не был столь убедителен, чтобы за него бороться»

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев оценил игровую программу «Динамо» на зимнем сборе.

— У киевлян та же ситуация, что и у «Шахтера», и у остальных десяти команд УПЛ. Сейчас тренер пытается понять, что имеется в наличии, восстановить или наработать новые сочетания футболистов, и решить много других вопросов.

— Как «Динамо» должно поступить с Жерсоном Родригешом, который наделал немало ошибок и потерял доверие Михайличенко?

— Все рассуждения болельщиков насчет Родригеша неправильны. Лучше всего ситуацию Родригеша знают и видят тренеры «Динамо», а менеджмент клуба оценивает размер возможных потерь. Считаю, что в игре Родригеш не был настолько убедителен, чтобы за него стоило бороться в дальнейшем. А вот Соль и Дуэлунд, насколько я понимаю, еще получат свой шанс, и место в команде предстоит отстоять не только им самим, но и тем людям, которые за них отвечают.