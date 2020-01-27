Олег ШЕЛАЕВ: «Тайсону дали понять: клуб – превыше всего»

Бывший полузащитник «Шахтера» Олег Шелаев поделился впечатлениями от зимнего сбора донецкого клуба.

— «Шахтер», которому в феврале предстоит сразиться в Лиге Европы с «Бенфикой» приехал в Турцию на 10 дней и уже успел провести два спарринга. Какие выводы можно сделать из стартовой победы горняков над польским «Лехом»?

— Победа дала положительный эмоциональный фон и уверенность Луишу Каштру в том, что до этого на тренировках все делалось правильно. Думаю, тренерский штаб «Шахтера» внимательно смотрел также и на взаимодействие футболистов во всех линиях, на выход из-под прессинга.

— «Лех» — подходящий соперник для первого контрольного матча?

— На начальном этапе оппонент должен быть по зубам, из тех, кто не способен оказать сильного сопротивления. В игру «горнякам» нужно было входить плавно. По-моему, у «Шахтера» все вышло, и Каштру задействовал в этом процессе максимум исполнителей.

— «Горняки» потеряли из-за травмы Манора Соломона. Насколько критична эта потеря?

— Соломон — это не ключевой игрок команды. Он не относится к числу незаменимых.

— Тайсону в контрольном поединке с «Лехом» не доверили капитанскую повязку…

— Каждый сделал свой выбор. Тайсон хочет уйти, а «Шахтер» защищает себя как может. Руководство горняков дает всем понять: клуб должен быть превыше всего!

— Трансферная политика «Шахтера» этой зимой не впечатляет. Вас это удивляет?

— В таком случае можно сделать два вывода: или тренерский штаб «оранжево-черных» уверен во всех футболистах, имеющихся под рукой, или экономятся средства. Посмотрим, что будет дальше.