Олег ШЕЛАЕВ: «Тайсону дали понять: клуб – превыше всего»

Бывший полузащитник «Шахтера» – о подготовке донецкого клуба ко второй части сезона

  • 27.01.2020 11:23
  • 1498 просмотров
  • 4 комментария
Олег ШЕЛАЕВ: «Тайсону дали понять: клуб – превыше всего»
© ФК Металлист. Олег Шелаев
Бывший полузащитник «Шахтера» Олег Шелаев поделился впечатлениями от зимнего сбора донецкого клуба.
 
— «Шахтер», которому в феврале предстоит сразиться в Лиге Европы с «Бенфикой» приехал в Турцию на 10 дней и уже успел провести два спарринга. Какие выводы можно сделать из стартовой победы горняков над польским «Лехом»?
— Победа дала положительный эмоциональный фон и уверенность Луишу Каштру в том, что до этого на тренировках все делалось правильно. Думаю, тренерский штаб «Шахтера» внимательно смотрел также и на взаимодействие футболистов во всех линиях, на выход из-под прессинга.
 
— «Лех» — подходящий соперник для первого контрольного матча?
— На начальном этапе оппонент должен быть по зубам, из тех, кто не способен оказать сильного сопротивления. В игру «горнякам» нужно было входить плавно. По-моему, у «Шахтера» все вышло, и Каштру задействовал в этом процессе максимум исполнителей.
 
— «Горняки» потеряли из-за травмы Манора Соломона. Насколько критична эта потеря?
— Соломон — это не ключевой игрок команды. Он не относится к числу незаменимых.
 
— Тайсону в контрольном поединке с «Лехом» не доверили капитанскую повязку…
— Каждый сделал свой выбор. Тайсон хочет уйти, а «Шахтер» защищает себя как может. Руководство горняков дает всем понять: клуб должен быть превыше всего!
 
— Трансферная политика «Шахтера» этой зимой не впечатляет. Вас это удивляет?
— В таком случае можно сделать два вывода: или тренерский штаб «оранжево-черных» уверен во всех футболистах, имеющихся под рукой, или экономятся средства. Посмотрим, что будет дальше.
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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    korsun_skif
      korsun_skif, 27.01.2020 11:50
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 11:42
    не знал что Шелаев играл за шахтёр, я его помню только как игрока днепра.
    Так он за основную команду там толком и не играл. Все по арендам скитался.
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 27.01.2020 11:43
    0
    korsun_skif, 27.01.2020 11:40
    Так а зачем Шахтеру кого то покупать. Бенфику они все равно не одолеют, а в чемпионате уже можно досрочно медали вручать.
    Одолеют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 11:42
    0
    не знал что Шелаев играл за шахтёр, я его помню только как игрока днепра.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 27.01.2020 11:40
    -1
    Так а зачем Шахтеру кого то покупать. Бенфику они все равно не одолеют, а в чемпионате уже можно досрочно медали вручать.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 27.01.2020 11:50
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 11:42
    не знал что Шелаев играл за шахтёр, я его помню только как игрока днепра.
    Так он за основную команду там толком и не играл. Все по арендам скитался.
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 27.01.2020 11:43
    0
    korsun_skif, 27.01.2020 11:40
    Так а зачем Шахтеру кого то покупать. Бенфику они все равно не одолеют, а в чемпионате уже можно досрочно медали вручать.
    Одолеют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 11:42
    0
    не знал что Шелаев играл за шахтёр, я его помню только как игрока днепра.
    Ссылка
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