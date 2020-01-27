Бока рассчитывает подписать Самбрано бесплатно и ждет действий Динамо

Ситуация все никак не прояснится

  • 27.01.2020 12:13
  • 905 просмотров
  • 5 комментариев
Бока рассчитывает подписать Самбрано бесплатно и ждет действий Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Аргентинский клуб «Бока Жуниорс» работает над переходом защитника «Динамо» Карлоса Самбрано. Президент клуба Хорхе Амеал рассчитывает подписать игрока свободным агентом.

«Динамо» должно отпустить игрока и прислать трансферный лист. Мы со своей стороны уже обо всем с Самбрано договорились. В наш клуб он перейдет свободным агентом», - считает Амеал.

При этом контракт Самбрано с «Динамо» истекает только в 2021 году, а игрок не провел за основную команду ни одного матча.

Ранее сообщалось, что у киевлян есть задолженность по зарплате перед Самбрано.

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Источник — Depor.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.01.2020 13:13
    +1
    прям, Бока аХуениорс какая-то
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 27.01.2020 13:07
    +2
    Долго ждать придётся, подохренели
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.01.2020 13:02
    +2
    а эти Хуниорсы не хотят, чтобы им еще доплатили？
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.01.2020 12:46
    +2
    Бока идёт накуй. Как и все хитрожопые латиноамериканские клубы, которые хотят подписывать игроков за фантики.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 27.01.2020 12:31
    +3
    Самі хитрожопі? Гроші давай а безкоштовно немає..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 27.01.2020 12:31
    +3
    Самі хитрожопі? Гроші давай а безкоштовно немає..
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 27.01.2020 13:07
    +2
    Долго ждать придётся, подохренели
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.01.2020 13:02
    +2
    а эти Хуниорсы не хотят, чтобы им еще доплатили？
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.01.2020 12:46
    +2
    Бока идёт накуй. Как и все хитрожопые латиноамериканские клубы, которые хотят подписывать игроков за фантики.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.01.2020 13:13
    +1
    прям, Бока аХуениорс какая-то
    Ссылка
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