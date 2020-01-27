Бока рассчитывает подписать Самбрано бесплатно и ждет действий Динамо

Аргентинский клуб «Бока Жуниорс» работает над переходом защитника «Динамо» Карлоса Самбрано. Президент клуба Хорхе Амеал рассчитывает подписать игрока свободным агентом.

«Динамо» должно отпустить игрока и прислать трансферный лист. Мы со своей стороны уже обо всем с Самбрано договорились. В наш клуб он перейдет свободным агентом», - считает Амеал.

При этом контракт Самбрано с «Динамо» истекает только в 2021 году, а игрок не провел за основную команду ни одного матча.

Ранее сообщалось, что у киевлян есть задолженность по зарплате перед Самбрано.