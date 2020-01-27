МИЛЕВСКИЙ – о матче против Динамо: «Будет много эмоций, грязи не будет»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский анонсировал в инстаграме предстоящий поединок против своей бывшей команды – киевского «Динамо».

«В 16:00 по Киеву будет крутой матч против моей любимой команды. Будет много эмоций, грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих», – сказал Милевский.