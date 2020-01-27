УАФ проинспектировала новый стадион Колоса. Открытие намечено на апрель

У скромного клуба будет небольшая арена

  • 27.01.2020 10:31
  • 3204 просмотра
  • 2 комментария
УАФ проинспектировала новый стадион Колоса. Открытие намечено на апрель
© ffu.ua

Делегация Украинской ассоциации футбола во главе с президентом Андреем Павелко прибыла в Ковалевку на инспекцию стадиона клуба УПЛ «Колос».

Ранее сообщалось, что арена, которая подверглась масштабной реконструкции, будет открыта в апреле. Стадион вмещает 5 тысяч зрителей.

На стадионе будет современная дренажная система, подогрев поля, а также выполнены все условия касаемо использования системы VAR и проведения телетрансляций.

Сейчас «Колос» выступает в Киеве.

Информации о том, когда может состояться дебютный поединок на новой арене пока нет.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    korsun_skif
      korsun_skif, 27.01.2020 11:20
    +2
    Дуже подобаються самобутні команди накшталт Колосу. Удачі їм в майбутньому!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 27.01.2020 11:16
    0
    Ковалівка "руліт".!!! Молодці.!!!
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 27.01.2020 11:20
    +2
    Дуже подобаються самобутні команди накшталт Колосу. Удачі їм в майбутньому!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.01.2020 11:16
    0
    Ковалівка "руліт".!!! Молодці.!!!
    Ссылка
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