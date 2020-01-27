УАФ проинспектировала новый стадион Колоса. Открытие намечено на апрель

Делегация Украинской ассоциации футбола во главе с президентом Андреем Павелко прибыла в Ковалевку на инспекцию стадиона клуба УПЛ «Колос».
Ранее сообщалось, что арена, которая подверглась масштабной реконструкции, будет открыта в апреле. Стадион вмещает 5 тысяч зрителей.
На стадионе будет современная дренажная система, подогрев поля, а также выполнены все условия касаемо использования системы VAR и проведения телетрансляций.
Сейчас «Колос» выступает в Киеве.
Информации о том, когда может состояться дебютный поединок на новой арене пока нет.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.