УАФ проинспектировала новый стадион Колоса. Открытие намечено на апрель

Делегация Украинской ассоциации футбола во главе с президентом Андреем Павелко прибыла в Ковалевку на инспекцию стадиона клуба УПЛ «Колос».

Ранее сообщалось, что арена, которая подверглась масштабной реконструкции, будет открыта в апреле. Стадион вмещает 5 тысяч зрителей.

На стадионе будет современная дренажная система, подогрев поля, а также выполнены все условия касаемо использования системы VAR и проведения телетрансляций.

Сейчас «Колос» выступает в Киеве.

Информации о том, когда может состояться дебютный поединок на новой арене пока нет.