WTA разрешит подсказки тренеров с трибун

Женская теннисная организация приняла решение разрешить подсказки тренеров с трибун во время матчей.
Новая практика общения теннисисток и их наставников стартует на турнирах в Дубае и Будепеште, которые состоятся с 17 по 23 февраля, и будет действовать до конца сезона.
Сообщается, что WTA вносит изменения из-за того, что за подсказками, которые есть практически в каждом матче, трудно уследить.
В то же время, это не будет означать, что во время поединков увеличится количество выходов тренера на корт для коучинга.
В последние годы самым громким скандалом в женском теннисе, связанным с подсказками тренера, стал эпизод в финале US Open-2018, во время которого Серене Уильямс пытался помочь Патрик Муратоглу. Тогда американка повздорила с судьей на вышке и была лишена одного выигранного гейма.
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Источник — ESPN
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