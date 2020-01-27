WTA разрешит подсказки тренеров с трибун

Женская теннисная организация приняла решение разрешить подсказки тренеров с трибун во время матчей.

Новая практика общения теннисисток и их наставников стартует на турнирах в Дубае и Будепеште, которые состоятся с 17 по 23 февраля, и будет действовать до конца сезона.

Сообщается, что WTA вносит изменения из-за того, что за подсказками, которые есть практически в каждом матче, трудно уследить.

В то же время, это не будет означать, что во время поединков увеличится количество выходов тренера на корт для коучинга.