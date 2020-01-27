WTA разрешит подсказки тренеров с трибун

Решение, которое давно назрело

  • 27.01.2020 09:49
  • 848 просмотров
  • 1 комментарий
WTA разрешит подсказки тренеров с трибун
© WTA. Патрик Муратоглу и Серена Уильямс
Женская теннисная организация приняла решение разрешить подсказки тренеров с трибун во время матчей.
 
Новая практика общения теннисисток и их наставников стартует на турнирах в Дубае и Будепеште, которые состоятся с 17 по 23 февраля, и будет действовать до конца сезона.
 
Сообщается, что WTA вносит изменения из-за того, что за подсказками, которые есть практически в каждом матче, трудно уследить.
 
В то же время, это не будет означать, что во время поединков увеличится количество выходов тренера на корт для коучинга.
 
В последние годы самым громким скандалом в женском теннисе, связанным с подсказками тренера, стал эпизод в финале US Open-2018, во время которого Серене Уильямс пытался помочь Патрик Муратоглу. Тогда американка повздорила с судьей на вышке и была лишена одного выигранного гейма.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 10:04
    +1
    Давно пора подсказки с трибун разрешить,а то маячат друг другу всю игру,как карточные шулера
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 10:04
    +1
    Давно пора подсказки с трибун разрешить,а то маячат друг другу всю игру,как карточные шулера
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности