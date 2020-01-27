Николай ШАПАРЕНКО: «Легкости в ногах еще нет, чувствуется усталость»

Игрок «Динамо» рассказал о физическом состоянии на первом сборе

  • 27.01.2020 09:45
  • 861 просмотр
  • 1 комментарий
Николай ШАПАРЕНКО: «Легкости в ногах еще нет, чувствуется усталость»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» вскоре завершает первый сбор в Турции, а полузащитник Николай Шапаренко оценил свои кондиции.

Сегодня киевляне проведут матч против «Динамо» Брест.

- Как оценишь в целом условия для тренировок? Уже появилось ощущение легкости в ногах?
- Не сказал бы, что уже есть легкость, потому что еще чувствуется усталость. А условия отличные – поля в очень хорошем состоянии, отель тоже хороший.

- 45-ти минут достаточно для того, чтобы набирать игровые кондиции?
- Думаю, вполне. Для матчей первого сбора проводить на поле по 45 минут достаточно для того, чтобы поработать с мячом и при этом выполнить необходимый объем беговой работы.

- Как в целом дались вам две тренировки?
- Всё хорошо, мы втянулись в работу. Можно сказать, вышли на финишную прямую первого сбора. Утром была работа над тактикой. Моделировали игровые ситуации, группа атаки отрабатывала прессинг, группа обороны – выход из-под прессинга. Вечером были игровые упражнения.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 27.01.2020 10:04
    0
    Понятно теперь почему так плохо играют - уставшие они после Мальдив всяких, отдохнуть надо на Гоа
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 27.01.2020 10:04
    0
    Понятно теперь почему так плохо играют - уставшие они после Мальдив всяких, отдохнуть надо на Гоа
    Ссылка
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