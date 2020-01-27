Николай ШАПАРЕНКО: «Легкости в ногах еще нет, чувствуется усталость»

«Динамо» вскоре завершает первый сбор в Турции, а полузащитник Николай Шапаренко оценил свои кондиции.

Сегодня киевляне проведут матч против «Динамо» Брест.

- Как оценишь в целом условия для тренировок? Уже появилось ощущение легкости в ногах?

- Не сказал бы, что уже есть легкость, потому что еще чувствуется усталость. А условия отличные – поля в очень хорошем состоянии, отель тоже хороший.



- 45-ти минут достаточно для того, чтобы набирать игровые кондиции?

- Думаю, вполне. Для матчей первого сбора проводить на поле по 45 минут достаточно для того, чтобы поработать с мячом и при этом выполнить необходимый объем беговой работы.



- Как в целом дались вам две тренировки?

- Всё хорошо, мы втянулись в работу. Можно сказать, вышли на финишную прямую первого сбора. Утром была работа над тактикой. Моделировали игровые ситуации, группа атаки отрабатывала прессинг, группа обороны – выход из-под прессинга. Вечером были игровые упражнения.