Реал впервые за 100 дней единолично возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

«Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграл «Вальядолид» (1:0).
Благодаря этой победе мадридцы единолично возглавили турнирную таблицу Ла Лиги. Это случилось впервые за 100 дней.
В активе «Реала» 46 очков, а у «Барселоны», занимающей второе место, 43 балла.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.