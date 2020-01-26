Реал обыграл Вальядолид за счет гола Начо в концовке матча

Бывший клуб Андрея Лунина долго держался против испанского гранда

  • 26.01.2020 23:52
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Реал обыграл Вальядолид за счет гола Начо в концовке матча
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26 января прошли матчи 21-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» обыграл «Вальядолид» за счет гола Начо в концовке матча.
 
Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (46 очков), «Барселона» (43), далее идут: «Севилья» (38), «Хетафе» и «Атлетико» (36), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 34).
 
Ла Лига. 21-й тур
 
«Атлетико» – «Леганес» – 0:0
 
«Сельта» – «Эйбар» – 0:0
 
«Хетафе» – «Бетис» – 1:0
 
Гол: Анхель, 89, пенальти.
 
«Реал Сосьедад» – «Мальорка» – 3:0
 
Голы: Исак, 46, Гамес, 58, автогол, Порту, 81.
 
«Вальядолид» – Реал» Мадрид – 0:1
 
Гол: Начо, 78.
 
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Антоньито, Салису, Фернандес, Мичел (Вилья, 58), Алькарас, Сан Эметерио (де ла Фуэнте, 81), Энес Унал (Оскар Плано, 76), Гвардьола.
 
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Начо, Менди, Модрич (Вальверде, 88), Кроос, Иско (Васкес, 73), Каземиру, Бензема, Родригу (Йович, 90+3).
 
Предупреждения: Фернандес, 10. Варан, 36. Модрич, 57. Начо, 76.
 
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
 
Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
 
 
Победный гол Начо, 78 мин.
 
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Источник — Sport.ua

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