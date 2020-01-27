Колос – Приштина – 1:1. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 26 января, «Колос» провел очередной контрольный поединок на первом турецком сборе. Соперником украинского клуба выступил коллектив из Косова ФК «Приштина». Матч завершился вничью – 1:1.
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Источник — Sport.ua
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