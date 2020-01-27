Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Я рад победе, но не расслабляюсь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о матче Кубка Англии с «Транмир Роверс»

  • 27.01.2020 05:20
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Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Я рад победе, но не расслабляюсь»
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер
Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Транмир Роверс» (6:0) в матче Кубка Англии.
 
«Просто потрясающе, что все шесть голов забили разные игроки. Важно, чтобы это распространялось на всю команду, так как мы ненадолго потеряли Рэшфорда. Два наших нападающих забили голы - это придаст уверенность всем.
 
Давление на меня? Я не понимаю, о чем вы говорите. Все хотят, чтобы мы потерпели неудачу, но это не беспокоит меня. Я рад победе, но не расслабляюсь. У нас впереди два больших матча», - сказал Сульшер.
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Источник — BBC

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