Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Я рад победе, но не расслабляюсь»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Транмир Роверс» (6:0) в матче Кубка Англии.
«Просто потрясающе, что все шесть голов забили разные игроки. Важно, чтобы это распространялось на всю команду, так как мы ненадолго потеряли Рэшфорда. Два наших нападающих забили голы - это придаст уверенность всем.
Давление на меня? Я не понимаю, о чем вы говорите. Все хотят, чтобы мы потерпели неудачу, но это не беспокоит меня. Я рад победе, но не расслабляюсь. У нас впереди два больших матча», - сказал Сульшер.
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Источник — BBC
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