Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Я рад победе, но не расслабляюсь»

«Просто потрясающе, что все шесть голов забили разные игроки. Важно, чтобы это распространялось на всю команду, так как мы ненадолго потеряли Рэшфорда. Два наших нападающих забили голы - это придаст уверенность всем.

Давление на меня? Я не понимаю, о чем вы говорите. Все хотят, чтобы мы потерпели неудачу, но это не беспокоит меня. Я рад победе, но не расслабляюсь. У нас впереди два больших матча», - сказал Сульшер.