Манчестер Юнайтед забил 6 голов в ворота клуба третьего дивизиона

«Транмер Роверс» не сумел ничего противопоставить сопернику в Кубке Англии

  • 26.01.2020 18:59
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Манчестер Юнайтед забил 6 голов в ворота клуба третьего дивизиона
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26 января проходят матчи Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» забил 6 голов в ворота клуба третьего дивизиона, «Транмер Роверс» не сумел ничего противопоставить сопернику в Кубке Англии.

Игра прошла в городе Беркенхед. 26-летний Харри Магуайр забил первый для себя гол в составе «МЮ».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Транмер Роверс»  «Манчестер Юнайтед»  0:6

Голы забили: Харри Магуайр, 10, Диогу Далот, 13, Джесси Лингард, 16, Фил Джоунс, 41 Антони Марсьяль, 45, Мэйсон Гринвуд, 56.

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Источник — Sport.ua

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