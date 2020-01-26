26 января проходят матчи Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» забил 6 голов в ворота клуба третьего дивизиона, «Транмер Роверс» не сумел ничего противопоставить сопернику в Кубке Англии.
Игра прошла в городе Беркенхед. 26-летний Харри Магуайр забил первый для себя гол в составе «МЮ».
Кубок Англии. 1/16 финала
«Транмер Роверс» – «Манчестер Юнайтед» – 0:6
Голы забили: Харри Магуайр, 10, Диогу Далот, 13, Джесси Лингард, 16, Фил Джоунс, 41 Антони Марсьяль, 45, Мэйсон Гринвуд, 56.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.