Лионель МЕССИ: «Нас покинул настоящий гений»

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси выразил соболезнования в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта.
«У меня нет слов. Вся моя любовь семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», - написал Месси.
Напомним, Брайант погиб в результате крушения частного вертолета в калифорнийском городе Калабасас. На борту находилось 9 человек, в том числе и дочь легендарного баскетболиста по имени Джанна Мария Оноре.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.