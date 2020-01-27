Лионель МЕССИ: «Нас покинул настоящий гений»

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси выразил соболезнования в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта

«У меня нет слов. Вся моя любовь семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», - написал Месси.

Напомним, Брайант погиб в результате крушения частного вертолета в калифорнийском городе Калабасас. На борту находилось 9 человек, в том числе и дочь легендарного баскетболиста по имени Джанна Мария Оноре.