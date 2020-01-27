Криштиану РОНАЛДУ: «Коби был вдохновением для многих»

Звезда футбола – о гибели легендарного баскетболиста

  • 27.01.2020 02:42
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Криштиану РОНАЛДУ: «Коби был вдохновением для многих»
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду
34-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта.
 
«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии», - написал Роналду.
 
Напомним, Брайант погиб в результате крушения частного вертолета в калифорнийском городе Калабасас. На борту находилось 9 человек, в том числе и дочь легендарного баскетболиста по имени Джанна Мария Оноре.
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