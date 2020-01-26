Лунин выйдет в основном составе Овьедо на поединок с Жироной

Очередной матч Сегунды начнется в 21:30 по киевскому времени

  • 26.01.2020 20:46
  • 1669 просмотров
  • 8 комментариев
Лунин выйдет в основном составе Овьедо на поединок с Жироной
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в очередном матче «Овьедо» в Сегунде.

Украинец назван в числе основных игроков клуба на гостевую игру 25-го тура против «Жироны».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Матч начнется 26 января в 21:30 по киевскому времени.

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.01.2020 22:06
    0
    Всі матчі LaLiga 2 - транслюються в Youtube наживо. Ще й можете практикувати англійську мову.
    https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.01.2020 22:03
    0
    Посилання на пряму трансляцію матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=VOmqlNMqsc4
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 26.01.2020 21:36
    0
    http://stream.livesport.ws/stream/510406/?_ga=2.86473688.1772531788.1580066
    313-1885357736.1564553733
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 26.01.2020 21:26
    0
    трансляція буде?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 26.01.2020 21:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 21:20
    я не думаю что в Реале разочаровались в Лунине за то время что он сидел в арендах.
    Как сказать. Третья аренда.
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 26.01.2020 21:21
    -1
    Овьедо точно желает поиграть в Сегунде Б
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 21:20
    0
    DKTheBest2, 26.01.2020 21:11
    Лунину теперь снова надо доказывать Реалу, что он тот, кого они купили. Удачи.
    я не думаю что в Реале разочаровались в Лунине за то время что он сидел в арендах.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 26.01.2020 21:11
    +4
    Лунину теперь снова надо доказывать Реалу, что он тот, кого они купили. Удачи.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 26.01.2020 21:11
    +4
    Лунину теперь снова надо доказывать Реалу, что он тот, кого они купили. Удачи.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.01.2020 22:06
    0
    Всі матчі LaLiga 2 - транслюються в Youtube наживо. Ще й можете практикувати англійську мову.
    https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.01.2020 22:03
    0
    Посилання на пряму трансляцію матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=VOmqlNMqsc4
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 26.01.2020 21:36
    0
    http://stream.livesport.ws/stream/510406/?_ga=2.86473688.1772531788.1580066
    313-1885357736.1564553733
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 26.01.2020 21:26
    0
    трансляція буде?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 26.01.2020 21:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 21:20
    я не думаю что в Реале разочаровались в Лунине за то время что он сидел в арендах.
    Как сказать. Третья аренда.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 21:20
    0
    DKTheBest2, 26.01.2020 21:11
    Лунину теперь снова надо доказывать Реалу, что он тот, кого они купили. Удачи.
    я не думаю что в Реале разочаровались в Лунине за то время что он сидел в арендах.
    Ссылка
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