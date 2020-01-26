Лунин выйдет в основном составе Овьедо на поединок с Жироной

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в очередном матче «Овьедо» в Сегунде.
Украинец назван в числе основных игроков клуба на гостевую игру 25-го тура против «Жироны».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Матч начнется 26 января в 21:30 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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