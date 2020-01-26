Серия А. Верона бьет Лечче, Удинезе уступает Парме

В 21-м туре Серии А состоялись еще три поединка.
«Парма» и «Верона» праздновали домашние победы над «Удинезе» и «Лечче» соответственно. «Сампдория» и «Сассуоло» расписали мировую.
Ранее «Интер» не смог обыграть «Кальяри».
Чемпионат Италии. 21-й тур
«Парма» – «Удинезе» – 2:0
Голы: 1:0 – 19 Гальоло, 2:0 – 34 Кулусевски.
«Верона» – «Лечче» – 3:0
Голы: 1:0 – 19 Давидович, 2:0 – 34 Пессина, 3:0 – 87, пенальти Паццини.
«Сампдория» – «Сассуоло» – 0:0
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Источник — Sport.ua
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