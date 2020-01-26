ФОТО. Фаны Наполи вывесили оскорбительные баннеры в адрес Сарри

Фанаты «Наполи» перед домашним матчем 21-го тура Серии А с «Ювентусом» вывесили в Неаполе несколько оскорбительных баннеров, адресованных бывшему наставнику неаполитанцев Маурицио Сарри, который на данный момент возглавляет команду из Турина.
«Сарри – горбатый ублюдок (gobbi – «горбатые» – прозвище «Ювентуса» – прим.). Ты много говорил о «Юве», а затем снял штаны!» – гласит надпись на баннере возле стадиона.
Напомним, Маурицио Сарри работал в Неаполе в период с 2015 по 2018 годы, после чего один сезон провел в «Челси» и вернулся в Италию, подписав контракт с «Ювентусом».
Матч «Наполи» – «Ювентус» начнется в 21:45 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Сарри через два года может завершить карьеру.
🔊 👇 È il giorno di #Napoli - #Juventus, la #CurvaA ha esposto uno striscione di "bentornato" a Maurizio #Sarri in vari punti della città:— Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) January 26, 2020
"Sarri gobbo bastardo, sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande" 👇#LeBombeDiVlad #LBDV pic.twitter.com/nazozQVSjp
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Источник — Twitter
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