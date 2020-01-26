ФОТО. Фаны Наполи вывесили оскорбительные баннеры в адрес Сарри

Ультрас неаполитанского клуба назвали итальянского специалиста «горбатым ублюдком»

  • 26.01.2020 17:35
  • 2021 просмотр
  • 5 комментариев
ФОТО. Фаны Наполи вывесили оскорбительные баннеры в адрес Сарри
© FOX Sports Asia. Маурицио Сарри
Фанаты «Наполи» перед домашним матчем 21-го тура Серии А с «Ювентусом» вывесили в Неаполе несколько оскорбительных баннеров, адресованных бывшему наставнику неаполитанцев Маурицио Сарри, который на данный момент возглавляет команду из Турина.
 
«Сарри – горбатый ублюдок (gobbi – «горбатые» – прозвище «Ювентуса» – прим.). Ты много говорил о «Юве», а затем снял штаны!» – гласит надпись на баннере возле стадиона.
 
Напомним, Маурицио Сарри работал в Неаполе в период с 2015 по 2018 годы, после чего один сезон провел в «Челси» и вернулся в Италию, подписав контракт с «Ювентусом».
 
Матч «Наполи» – «Ювентус» начнется в 21:45 по Киеву.
 
Ранее сообщалось, что Сарри через два года может завершить карьеру.
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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 26.01.2020 18:49
    +2
    Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 18:35
    а где сосуля?
    сует тебе в зубки
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.01.2020 18:48
    0
    В Италии многие болельщики вообще с головой не дружат. Однажды они прислали Антонио Конте конверт с пулей и угрозами в его адрес
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 18:36
    -2
    у меня уже рефлекс выработался в одном предложение видеть слова баннер и сосуля.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 18:35
    -3
    а где сосуля?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 26.01.2020 17:53
    0
    и тут наш флаг!
    Ссылка
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 26.01.2020 18:49
    +2
    Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 18:35
    а где сосуля?
    сует тебе в зубки
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.01.2020 18:48
    0
    В Италии многие болельщики вообще с головой не дружат. Однажды они прислали Антонио Конте конверт с пулей и угрозами в его адрес
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 26.01.2020 17:53
    0
    и тут наш флаг!
    Ссылка
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