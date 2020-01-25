Сарри через два года может завершить карьеру

Специалист планирует доработать свой контракт с «Ювентусом»

  • 25.01.2020 16:30
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Сарри через два года может завершить карьеру
© FOX Sports Asia. Маурицио Сарри
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри порассуждал о своей карьере.
 
«Возвращение в «Наполи»? Сейчас я об этом не думаю. Возможно, я завершу карьеру после «Ювентуса». Посмотрим, сколько энергии у меня останется.
 
Давление не проблема. Тут дело в том, чего человек ждет от себя самого. Не знаю, как буду чувствовать себя, когда через два года истечет срок моего контракта.
 
Возможно, я продолжу работать, а это окажется плохой идеей», – сказал Сарри.
 
Напомним, что 61-летний Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года, он подписал контракт до июня 2022 года.
 
В рамках 21-го тура Серии А «Ювентус» 26 января сыграет с «Наполи».
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Источник — Football-Italia

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