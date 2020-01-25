Сарри через два года может завершить карьеру

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри порассуждал о своей карьере.

«Возвращение в «Наполи»? Сейчас я об этом не думаю. Возможно, я завершу карьеру после «Ювентуса». Посмотрим, сколько энергии у меня останется.

Давление не проблема. Тут дело в том, чего человек ждет от себя самого. Не знаю, как буду чувствовать себя, когда через два года истечет срок моего контракта.

Возможно, я продолжу работать, а это окажется плохой идеей», – сказал Сарри.

Напомним, что 61-летний Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года, он подписал контракт до июня 2022 года.