ФЕДЕРЕР: «Я много играл в теннис, но никогда против Тенниса»

Швейцарец – о следующем сопернике

  • 26.01.2020 15:27
  • 1514 просмотров
  • 1 комментарий
ФЕДЕРЕР: «Я много играл в теннис, но никогда против Тенниса»
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер дал забавный комментарий после победы в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Легендарный теннисист Джон Макинрой, который в данное время работает комментатором и экспертом на ТВ, попросил Роджера поделиться ожиданиями от предстоящего четвертьфинала, где соперником швейцарца станет американец с любопытным именем.
 
Макинрой: Роджер, следующий матч ты проведешь против парня, который, по моему мнению, имеет лучшее имя в истории тенниса, его зовут Теннис Сандгрен. Не знаю, почему родители его так назвали, но благослови их господь, ведь их сын сыграет в четвертьфинале Australian Open. Более того, он единственный из американцев, кто остался на турнире. Что ты можешь сказать по этому поводу?
 
Федерер: С таким именем ему точно не было суждено стать бейсболистом. Если честно, то это что-то нереальное. С нетерпением жду встречи с ним. Я довольно много в своей жизни играл в теннис, но еще никогда не играл против Тенниса (смех на трибунах).
 
Отметим, что Теннис Сандгрен занимает сотую позицию в мировом рейтинге, но в 2018 году уже играл в 1/4 финала Australian Open.
 
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Источник — Евроспорт

(11 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.01.2020 16:42
    0
    Родители уникумы. Интересно футболом кого то назовут
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.01.2020 16:42
    0
    Родители уникумы. Интересно футболом кого то назовут
    Ссылка
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