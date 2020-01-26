ФЕДЕРЕР: «Я много играл в теннис, но никогда против Тенниса»

Легендарный теннисист Джон Макинрой, который в данное время работает комментатором и экспертом на ТВ, попросил Роджера поделиться ожиданиями от предстоящего четвертьфинала, где соперником швейцарца станет американец с любопытным именем.

Макинрой: Роджер, следующий матч ты проведешь против парня, который, по моему мнению, имеет лучшее имя в истории тенниса, его зовут Теннис Сандгрен. Не знаю, почему родители его так назвали, но благослови их господь, ведь их сын сыграет в четвертьфинале Australian Open. Более того, он единственный из американцев, кто остался на турнире. Что ты можешь сказать по этому поводу?

Федерер: С таким именем ему точно не было суждено стать бейсболистом. Если честно, то это что-то нереальное. С нетерпением жду встречи с ним. Я довольно много в своей жизни играл в теннис, но еще никогда не играл против Тенниса (смех на трибунах).

Отметим, что Теннис Сандгрен занимает сотую позицию в мировом рейтинге, но в 2018 году уже играл в 1/4 финала Australian Open.