Australian Open. Джокович и Федерер идут дальше, Фоньини и Чилич – нет

26 января на Australian Open прошли матчи третьего круга нижней части сетки в мужском одиночном разряде.
Записные фавориты Новак Джокович и Роджер Федерер без особых проблемы выиграли свои матчи, хотя швейцарец и отдал первый сет Мартону Фучовичу.
В четвертьфинале серб сразится с залечившим травмы Милошем Раоничем из Канады. А Федерер проэкзаменует сотую ракетку мира Тенниса Сандгрена, которой второй раз за три года ворвался в топ-8 на Открытом чемпионате Австралии.
Australian Open. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:4
Милош Раонич (Канада) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:3, 7:5
Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 7:6(5), 7:5, 6:7(2), 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Теннис Сандгрен – [3] Роджер Федерер
[32] Милош Раонич – [2] Новак Джокович
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Источник — Sport.ua
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