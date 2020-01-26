Australian Open. Джокович и Федерер идут дальше, Фоньини и Чилич – нет

Сербу предстоит сразится с Раоничем, швейцарцу – с сотой ракеткой мира

  • 26.01.2020 14:25
  • 934 просмотра
  • 2 комментария
Australian Open. Джокович и Федерер идут дальше, Фоньини и Чилич – нет
© Australian Open. Роджер Федерер
26 января на Australian Open прошли матчи третьего круга нижней части сетки в мужском одиночном разряде.
 
Записные фавориты Новак Джокович и Роджер Федерер без особых проблемы выиграли свои матчи, хотя швейцарец и отдал первый сет Мартону Фучовичу.
 
В четвертьфинале серб сразится с залечившим травмы Милошем Раоничем из Канады. А Федерер проэкзаменует сотую ракетку мира Тенниса Сандгрена, которой второй раз за три года ворвался в топ-8 на Открытом чемпионате Австралии.
 
Australian Open. Четвертый круг
 
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:4
Милош Раонич (Канада) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:3, 7:5
Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 7:6(5), 7:5, 6:7(2), 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
 
Пары 1/4 финала
 
Нижняя часть сетки
 
 Теннис Сандгрен –   [3] Роджер Федерер
 
 [32] Милош Раонич –  [2] Новак Джокович

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 26.01.2020 14:46
    -1
    С дубовым раоничем и его падачей придется Джокеру потеть и тогда мы увидим отличный полуфинал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.01.2020 14:30
    +2
    Дед играет, как будто ему 20.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.01.2020 14:30
    +2
    Дед играет, как будто ему 20.
    Ссылка
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