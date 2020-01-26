Australian Open. Джокович и Федерер идут дальше, Фоньини и Чилич – нет

26 января на Australian Open прошли матчи третьего круга нижней части сетки в мужском одиночном разряде.

Записные фавориты Новак Джокович и Роджер Федерер без особых проблемы выиграли свои матчи, хотя швейцарец и отдал первый сет Мартону Фучовичу.

В четвертьфинале серб сразится с залечившим травмы Милошем Раоничем из Канады. А Федерер проэкзаменует сотую ракетку мира Тенниса Сандгрена, которой второй раз за три года ворвался в топ-8 на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open. Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:4

Милош Раонич (Канада) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 6:3, 7:5

Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 7:6(5), 7:5, 6:7(2), 6:4

Роджер Федерер (Швейцария) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки