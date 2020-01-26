Элина СВИТОЛИНА: «Пережила тот период, когда читала комментарии»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о психологической стойкости и главных соперницах в WTA-туре.
— Вы для себя навыки психологической гигиены уже определили?
— Если честно, я пережила уже тот период, когда читала комментарии болельщиков после матча и огорчалась. Свою цену и ценность я знаю.
— Тем не менее, что может вас вывести из себя?
— Наверное, упущенный титул. Это действительно неприятно.
— Кого считает главными соперницами в будущем сезоне?
— Конечно же, это первая ракетка мира Эшли Барти. Она показывает большой прогресс в игре, к тому же у нее интересный стиль, и она максимально неудобный соперник. А также Наоми Осака из Японии, у нее сильные удары, которые неудобно отыгрывать.
— Назовите свои конкурентные преимущества, при помощи которых собираетесь побеждать соперниц.
— Хорошие физические данные, быстрое перемещение по корту и стабильность результатов.
Я уже три года держусь в десятке лучших теннисисток мира, и это очень хороший показатель, потому что именно стабильность игры — качество, общее для всех победителей, – сказала Свитолина.
Напомним, Элина завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису на стадии третьего круга.
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Источник — Новое время
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