Элина СВИТОЛИНА: «Пережила тот период, когда читала комментарии»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о психологической стойкости и главных соперницах в WTA-туре.

— Вы для себя навыки психологической гигиены уже определили?

— Если честно, я пережила уже тот период, когда читала комментарии болельщиков после матча и огорчалась. Свою цену и ценность я знаю.

— Тем не менее, что может вас вывести из себя?

— Наверное, упущенный титул. Это действительно неприятно.

— Кого считает главными соперницами в будущем сезоне?

— Конечно же, это первая ракетка мира Эшли Барти. Она показывает большой прогресс в игре, к тому же у нее интересный стиль, и она максимально неудобный соперник. А также Наоми Осака из Японии, у нее сильные удары, которые неудобно отыгрывать.

— Назовите свои конкурентные преимущества, при помощи которых собираетесь побеждать соперниц.

— Хорошие физические данные, быстрое перемещение по корту и стабильность результатов.

Я уже три года держусь в десятке лучших теннисисток мира, и это очень хороший показатель, потому что именно стабильность игры — качество, общее для всех победителей, – сказала Свитолина.