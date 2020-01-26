Элина СВИТОЛИНА: «Пережила тот период, когда читала комментарии»

Украинская теннисистка знает себе цену

  • 26.01.2020 14:55
  • 668 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Пережила тот период, когда читала комментарии»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о психологической стойкости и главных соперницах в WTA-туре.
 
— Вы для себя навыки психологической гигиены уже определили?
— Если честно, я пережила уже тот период, когда читала комментарии болельщиков после матча и огорчалась. Свою цену и ценность я знаю.
 
— Тем не менее, что может вас вывести из себя?
— Наверное, упущенный титул. Это действительно неприятно.
 
— Кого считает главными соперницами в будущем сезоне?
— Конечно же, это первая ракетка мира Эшли Барти. Она показывает большой прогресс в игре, к тому же у нее интересный стиль, и она максимально неудобный соперник. А также Наоми Осака из Японии, у нее сильные удары, которые неудобно отыгрывать.
 
— Назовите свои конкурентные преимущества, при помощи которых собираетесь побеждать соперниц.
— Хорошие физические данные, быстрое перемещение по корту и стабильность результатов.
 
Я уже три года держусь в десятке лучших теннисисток мира, и это очень хороший показатель, потому что именно стабильность игры — качество, общее для всех победителей, – сказала Свитолина.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Новое время

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    футфан
    online
      футфан, 26.01.2020 15:13
    +1
    я такоже перестав читати коментарі всяких фореверянгів, лаєда і тому подібних
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 26.01.2020 15:12
    +1
    Еліні Світоліній - удачі та перемог в 2020 році.!!!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 26.01.2020 15:13
    +1
    я такоже перестав читати коментарі всяких фореверянгів, лаєда і тому подібних
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 26.01.2020 15:12
    +1
    Еліні Світоліній - удачі та перемог в 2020 році.!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности