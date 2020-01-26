Australian Open. Костенко стартовала с победы в юниорском турнире

Украинские теннисисты Любовь Костенко и Вячеслав Белинский сыграли первые матчи основной сетки на Открытом чемпионате Австралии среди игроков до 18 лет.
Костенко одержала дебютную победу на турнирах Большого Шлема, одолев британку Амарни Бэнкс - 6:3, 6:3. Во втором раунде Люба сразится с 16-й сеяной Хонг И Коди Вонг из Гонконга.
Белинский, который успешно преодолел квалификацию, в первом круге основы уступил Эйдану Майо из США – 6:3, 6:7(3), 1:6.
Отметим, что Костенко и Белинский также выступят на юниорском AO и в парном разряде.
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Источник — Sport.ua
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