Australian Open. Белинский преодолел квалификацию юниорского турнира

Украинский теннисист Вячеслав Белинский сыграет на Открытом чемпионате Австралии среди игроков до 18 лет.
16-летний украинец успешно преодолел квалификационный барьер на своем первом юниорском турнире Большого Шлема. В финале отбора Белинский оказался сильнее аргентинца Франсиско Льянеса.
Первым соперником уроженца Донецка в основной сетке станет его ровесник из США Эйдан Майо.
Напомним, что в турнире среди девушек выступит Любовь Костенко, для которой это дебютный Australian Open.
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Источник — Большой теннис Украины
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