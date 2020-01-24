Australian Open. Белинский преодолел квалификацию юниорского турнира

16-летний украинец уже знает имя первого соперника в основной сетке

  • 24.01.2020 13:33
  • 563 просмотра
  • 2 комментария
Australian Open. Белинский преодолел квалификацию юниорского турнира
© ITF. Вячеслав Белинский
Украинский теннисист Вячеслав Белинский сыграет на Открытом чемпионате Австралии среди игроков до 18 лет.
 
16-летний украинец успешно преодолел квалификационный барьер на своем первом юниорском турнире Большого Шлема. В финале отбора Белинский оказался сильнее аргентинца Франсиско Льянеса.
 
Первым соперником уроженца Донецка в основной сетке станет его ровесник из США Эйдан Майо.
 
Напомним, что в турнире среди девушек выступит Любовь Костенко, для которой это дебютный Australian Open.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 24.01.2020 14:25
    0
    Как бы хотелось, что бы и у мужчин появился классный теннисист!
    Так держать!
    Ссылка
    timmy
    online
      timmy, 24.01.2020 14:06
    0
    Молодец
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.01.2020 14:25
    0
    Как бы хотелось, что бы и у мужчин появился классный теннисист!
    Так держать!
    Ссылка
    timmy
    online
      timmy, 24.01.2020 14:06
    0
    Молодец
    Ссылка
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