ВИДЕО. Дикая драка фанатов Барселоны и Валенсии. В ход шло все

Перед матчем Валенсия-Барселона фанаты команд устроили настоящий ад перед стадионом.
«Валенсия» в чемпионате Испании на своем поле выиграла 2:0 благодаря голу Гомеса и автоголу Альбы у Барселоны.
Валенсия - Барселона 2:0
Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77
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Источник — Sport.ua
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