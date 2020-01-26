ВИДЕО. Дикая драка фанатов Барселоны и Валенсии. В ход шло все

Болельщики бросали стулья, столы и все, что попадалось под руки

  • 26.01.2020 11:23
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дикая драка фанатов Барселоны и Валенсии. В ход шло все

Перед матчем Валенсия-Барселона фанаты команд устроили настоящий ад перед стадионом.

 

«Валенсия» в чемпионате Испании на своем поле выиграла 2:0 благодаря голу Гомеса и автоголу Альбы у Барселоны.

Валенсия - Барселона 2:0

Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 26.01.2020 11:23
    0
    а вы тут за сов трагедию утраиваете. Когда у нас такое в последний раз было? году в 2008?
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 26.01.2020 11:23
    0
    а вы тут за сов трагедию утраиваете. Когда у нас такое в последний раз было? году в 2008?
    Ссылка
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