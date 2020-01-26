В воскресенье, 26-го января, донецкий «Шахтер» проведет второй товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «горняков» станет сербская «Войводина».

Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

Главный тренер «Войводины» — экс-игрок «Шахтера» Ненад Лалатович. В 2003-2005 годах защитник провел за донецкий клуб 24 матча. Тренерскую карьеру начал в 2011-м и работал пока только на родине. В прошлом сезоне возглавлял «Раднички» из Ниша. «Войводину» Лалатович принял летом и сейчас идет с ней на 3-м месте.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Войводина».