Australian Open. Надежда Киченок вышла в 1/4 финала в миксте

27-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/4 финала Australian Open в миксте.
В паре с индийцем Роханом Боппаной Киченок переиграла пару Меликар/Суарес — 6:4, 7:6. Матч длился 1 час 12 минут.
Для Киченок это второе в истории выступление в миксте на Australian Open. В 2018-м году Надежда вместе с Марселем Гранольерсом не сумела выйти в третий круг соревнований.
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Источник — Sport.ua
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