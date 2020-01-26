Australian Open. Надежда Киченок вышла в 1/4 финала в миксте

27-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/4 финала Australian Open в миксте.

В паре с индийцем Роханом Боппаной Киченок переиграла пару Меликар/Суарес — 6:4, 7:6. Матч длился 1 час 12 минут.

Для Киченок это второе в истории выступление в миксте на Australian Open. В 2018-м году Надежда вместе с Марселем Гранольерсом не сумела выйти в третий круг соревнований.