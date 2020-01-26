Александр БАНДУРА: «У всех бразильцев Львова есть потенциал»

Украинский вратарь рассказал о львовской команде

  • 26.01.2020 08:25
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  • 1 комментарий
Александр БАНДУРА: «У всех бразильцев Львова есть потенциал»
© ФК Львов. Александр Бандура

33-летний украинский голкипер Александр Бандура, ранее покинувший ФК «Львов», поделился мнением о львовском клубе.

— Сейчас «Львов» находится на своем месте (на 10-м — прим. ред.)?
— Трудно сказать. Разные обстоятельства помешали быть выше в турнирной таблице. По ходу первой части чемпионата в команде было много лишних движений. «Львов» сейчас тренирует уже третий в нынешнем сезоне наставник, который, как мне кажется, знает, чего он хочет. В последних пяти матчах под руководством Егише Меликяна коллектив набрал семь очков. Стала лучше видна структура игры, поэтому хочется надеяться, что у «Львова» все будет хорошо. 

— Во «Львове» много бразильских легионеров. Коммуникациям на поле это не мешало?
— Они понемногу учат украинские слова, особенно те, которые необходимы на поле. Да и я изучал элементарные португальские слова, чтобы было легче подсказывать легионерам. У бразильцев Львова плюс в том, что они креативные и нестандартные, однако в обороне этим ребятам еще работать и работать. Но если говорить в общем, то у всех бразильцев «Львова» есть потенциал. Вот только насколько они смогут его раскрыть в Украине, вопрос.

— Изучая бразильский язык, можно и в чемпионат Бразилии попасть?
— Далеко это (улыбается). Хочется быть поближе к дому, к семье.

— Тебе 33 года. Мысли о завершении карьеры не посещают?
— Нет. Я скажу больше, на мой взгляд, за последние два года я стал лучше, а все благодаря работе с тренером вратарей Тарасом Гребенюком, который научил меня многим вратарским нюансам, о которых я до этого времени не знал. Поэтому сил и желания продолжать карьеру у меня — хоть отбавляй (улыбается).

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 26.01.2020 09:36
    0
    Удачі, Олександр !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.01.2020 09:36
    0
    Удачі, Олександр !
    Ссылка
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