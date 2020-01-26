Тарас САКИВ: «Перед отпуском решил, что пора сменить клуб»

Полузащитник Тарас Сакив, который на этой неделе сменил полтавскую «Ворсклу» на львовский «Рух», рассказал о своем решении.



«Перед отпуском решил для себя, что пора сменить клуб. Было довольно непросто урегулировать вопрос с переходом. Но руководство пошло мне навстречу и мы все решили... Со всеми у меня остались хорошие отношения. О «Ворскле» и Полтаве будут только теплые воспоминания и ничего плохого не могу сказать. Хочется получать больше игровой практики, поэтому решил самостоятельно сменить клуб. Буду скучать за всей командой, не только за дублирующим составом... А пожелать успехов хочется всем! Не вижу смысла здесь кого-то выделять. Хочу, чтобы молодые прогрессировали и добивались новых высот и чтобы травмы их обходили стороной».