Александр БАНДУРА: «Еще летом сообщил, что уйду из Львова»

Бывший вратарь ПФК «Львов» Александр Бандура рассказал, по каким причинам покинул команду.

— Александр, почему ты решил покинуть Львов?

— Хочется перемен. Во Львове, как мне кажется, я засиделся. Нужно поменять обстановку.

— Одной из причин такого решения стало то, что ты не так часто попадал в основной состав команды?

— Нет. В основу я не попадал, потому что еще летом сообщил, что хочу уйти, поэтому и играл так мало.

— И каковы сейчас твои перспективы?

— Варианты как бы есть, но озвучивать их не вижу смысла, пока не будет какой-то конкретики.

— Варианты с первой лигой ты также рассматриваешь?

— Безусловно. Вы видите, какая сейчас там конкуренция за выход в Премьер-лигу. В приоритете варианты с командами, которые ставят перед собой серьезные цели.