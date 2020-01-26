АТР впервые будет использовать видеоповторы на грунтовых турнирах

ATP объявила, что уже в 2020-м году впервые будут использовать видеоповторы спорных попаданий мяча в корт (Hawk-Eye и его аналоги) на грунтовых турнирах.
Эксперимент пройдет на турнирах всех категорий – ATP 250, ATP 500 и «Мастерсе». Дебют нововведения состоится в феврале, когда будет использоваться система Foxtenn.
Сообщается, что во время матчей теннисисты смогут брать неограниченное количество повторов.
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Источник — Sport.ua
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