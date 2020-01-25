ВИДЕО. Как игрок Аталанты Иличич удивил Торино и забил с центра поля

В матче чемпионата Италии Аталанта обыграла Торино 7:0, а один из мячей получился курьезным.
Соперник отдал гостям пробивать штрафной, а Йосип Иличич этим воспользовался и пробил с центра поля.
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Источник — Sport.ua
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