Жерсон РОДРИГЕШ: «Хочу доказать, что заслуживаю играть в Динамо»

Игрок готов работать, чтобы остаться в Киеве

  • 25.01.2020 22:34
  • 922 просмотра
  • 8 комментариев
Жерсон РОДРИГЕШ: «Хочу доказать, что заслуживаю играть в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш, который не поехал с командой на сбор в Турцию, рассказал о позиции на поле, а также проблемах с ночной жизнью.

– Жерсон, почему ты сейчас тренируешься с дублем, как думаешь?
— Слушай, некоторые вещи тяжело объяснить. Начало карьеры в Динамо было очень хорошим для меня, смена тренера не повлияла плохо на климат в команде, все было прекрасно. Мы часто разговаривали с новым тренером, обсуждали мою проблему, почему я не играю, почему постоянно сижу на скамейке запасных. Я понимаю, что это решение тренера перевести меня в дубль, и я его уважаю! Но теперь моя задача – доказать, что я заслуживаю играть в Динамо.

– Объясни ситуацию раз и навсегда – ты приходил в Динамо в качестве вингера или форварда?
— Приходил как вингер.

– Однако чаще играл форвардом…
– Да, для меня не проблема сыграть центральным нападающим. Но, мне кажется, больше проблем обороне соперника я могу предоставить, играя на фланге.

— Однако ты наверняка говорил с предыдущим тренерским штабом, который приглашал тебя в команду. Где они видели тебя?
– Да, мы также много общались и с предыдущим тренером. Хацкевич помогал мне адаптироваться в команде, за это я, конечно, благодарен. Он хотел, чтобы я заиграл в команде, поэтому, думаю, что его тренерский штаб знал, как меня использовать. Я сразу смог включиться в работу, был сосредоточен, и ты видел это в первых матчах.

– Большой процент СМИ рассказывали истории о твоей ночной жизни. Она, действительно, существует в таком объеме?
— Слушай, я обсуждал эти моменты с тренерским штабом. Спрашивал, влияет ли информация в интернете на то, что я не играю. Главное – усердно и старательно работать, а то, что пишет пресса – зачастую ложь.

Ранее игрок рассказал, что еще рассчитывает заиграть в команде.

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 23:01
    +1
    Там некому доказывать. Физручилы всё равно ничего не поймут. Забивной игрок им не нужен. Им бы еще одного такого игрока как Беседин, который забивает раз в 100 лет
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 25.01.2020 22:56
    0
    Видели уже как хочешь у тренерской скамьи - скандалист
    Ссылка
    Євген Давиденко
      Євген Давиденко, 25.01.2020 22:53
    0
    Жерсон РОДРІГЕШ? А хто це?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 22:51
    +2
    После матча с Шахтером где Родригеш позволил себе непозволительную эмоциональность в отношении тренерского штаба Лесик поставил на нем крест!!!!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 22:48
    -1
    REALIST, 25.01.2020 22:45
    в збірній бігає, а в ДК не може...
    и много толку в сборной от его беготни? он не забивает, даже беседка результативней него был.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.01.2020 22:45
    -1
    в збірній бігає, а в ДК не може...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.01.2020 22:42
    +4
    Заслуживаешь , удачи тебе в этом.
    Ошибаются в те, и кому какое нынешнему тренерскому штабу ДК, этого не знать .
    Так что надеюсь что Жерсона возьмут на второй сбор .
    Учитывая отсутсвие трансферов у ДК в это окно , игнорирование такого игрока - непозволительная роскошь
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 22:41
    +1
    да ты косой, в створ ворот попасть не можешь, какая тебе основа.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.01.2020 22:42
    +4
    Заслуживаешь , удачи тебе в этом.
    Ошибаются в те, и кому какое нынешнему тренерскому штабу ДК, этого не знать .
    Так что надеюсь что Жерсона возьмут на второй сбор .
    Учитывая отсутсвие трансферов у ДК в это окно , игнорирование такого игрока - непозволительная роскошь
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 22:51
    +2
    После матча с Шахтером где Родригеш позволил себе непозволительную эмоциональность в отношении тренерского штаба Лесик поставил на нем крест!!!!!!!!!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.01.2020 23:01
    +1
    Там некому доказывать. Физручилы всё равно ничего не поймут. Забивной игрок им не нужен. Им бы еще одного такого игрока как Беседин, который забивает раз в 100 лет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 22:41
    +1
    да ты косой, в створ ворот попасть не можешь, какая тебе основа.
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 25.01.2020 22:56
    0
    Видели уже как хочешь у тренерской скамьи - скандалист
    Ссылка
    Євген Давиденко
      Євген Давиденко, 25.01.2020 22:53
    0
    Жерсон РОДРІГЕШ? А хто це?
    Ссылка
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