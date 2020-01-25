Жерсон РОДРИГЕШ: «Хочу доказать, что заслуживаю играть в Динамо»

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш, который не поехал с командой на сбор в Турцию, рассказал о позиции на поле, а также проблемах с ночной жизнью.

– Жерсон, почему ты сейчас тренируешься с дублем, как думаешь?

— Слушай, некоторые вещи тяжело объяснить. Начало карьеры в Динамо было очень хорошим для меня, смена тренера не повлияла плохо на климат в команде, все было прекрасно. Мы часто разговаривали с новым тренером, обсуждали мою проблему, почему я не играю, почему постоянно сижу на скамейке запасных. Я понимаю, что это решение тренера перевести меня в дубль, и я его уважаю! Но теперь моя задача – доказать, что я заслуживаю играть в Динамо.



– Объясни ситуацию раз и навсегда – ты приходил в Динамо в качестве вингера или форварда?

— Приходил как вингер.



– Однако чаще играл форвардом…

– Да, для меня не проблема сыграть центральным нападающим. Но, мне кажется, больше проблем обороне соперника я могу предоставить, играя на фланге.



— Однако ты наверняка говорил с предыдущим тренерским штабом, который приглашал тебя в команду. Где они видели тебя?

– Да, мы также много общались и с предыдущим тренером. Хацкевич помогал мне адаптироваться в команде, за это я, конечно, благодарен. Он хотел, чтобы я заиграл в команде, поэтому, думаю, что его тренерский штаб знал, как меня использовать. Я сразу смог включиться в работу, был сосредоточен, и ты видел это в первых матчах.



– Большой процент СМИ рассказывали истории о твоей ночной жизни. Она, действительно, существует в таком объеме?

— Слушай, я обсуждал эти моменты с тренерским штабом. Спрашивал, влияет ли информация в интернете на то, что я не играю. Главное – усердно и старательно работать, а то, что пишет пресса – зачастую ложь.

Ранее игрок рассказал, что еще рассчитывает заиграть в команде.